Турция разместила ЗРК Patriot на юго-востоке страны из-за войны Ирана и Израиля

Министерство национальной обороны Турции объявило о развертывании в провинции Малатья систем Patriot, предназначенных для защиты воздушного пространства страны. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на Минобороны республики.

«Вооруженные силы Турции полны решимости обеспечить безопасность нашей страны и наших граждан. В свете последних событий в нашем регионе принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности наших границ и воздушного пространства, проводятся консультации с НАТО и нашими союзниками»,— цитирует канал заявление Минобороны.

В сообщении говорится, что НАТО усилила меры по воздушной и ракетной обороне в дополнение к мерам, принятым на национальном уровне. «В рамках этих мер в Малатье развернута система Patriot, призванная обеспечить защиту нашего воздушного пространства»,— сообщает канал.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что с 9 марта на севере Кипра размещены шесть истребителей F-16 и системы ПВО. Меры приняты «в свете последних событий в регионе», а также для поэтапного укрепления безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

2 марта Великобритания сообщила об атаке с применением БПЛА на британскую военную базу на Кипре. По версии Кипра, беспилотник мог быть запущен ливанской группировкой «Хезболла». Несколько европейских стран пообещали оказать помощь Кипру. Греция направила на остров четыре истребителя F-16 и два фрегата, Великобритания — два вертолета Wildcat. Британский премьер Кир Стармер также уверял, что Британия направит на Кипр корабль HMS Dragon.

Анастасия Домбицкая