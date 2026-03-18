На Дону прокуратура начала проверку после двойной аварии с двумя погибшими

Прокуратура организовала проверку по факту двойной аварии на трассе Элиста — Зимовники в Ростовской области. В ДТП погибли два водители, четверо пассажиров госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, утром 18 марта на 124 км автодороги Элиста — Зимовники 64-летний водитель Volkswagen Amarok при обгоне допустил столкновения с автомобилем Toyota Land Cruiser с прицепом под управлением 60-летнего водителя.

В это же время, рядом с местом происшествия, остановился водитель Mitsubishi Outlander, чтобы помочь участникам ДТП. В это время в его автомобиль врезался «ВАЗ-2110».

В результате аварии водители Volkswagen и Toyota скончались на месте происшествия, пассажиры этих автомобилей, а также водитель и пассажир «ВАЗ-2110» доставлены в больницу.

По указанному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.

