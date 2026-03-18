Патрушев отверг идею о нефтяной выгоде России от конфликта вокруг Ирана

Россия не выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью «Ъ» помощник президента Николай Патрушев. По его словам, рост цен на углеводороды не будет постоянным. Кроме того, Россия имеет тесные связи со многими странами, оказавшейся в зоне боевых действий.

«С каждой из стран, затронутых сейчас войной, у России десятилетиями складывались тесные торгово-экономические и научно-технические связи, в том числе в морской сфере. Поэтому мы с большой тревогой следим за разворачивающимися событиями»,— указал помощник президента.

Конфликт разрушителен и для самих США, поскольку уничтожает их статус гаранта экономической и военной безопасности для союзников по всему миру, заявил Николай Патрушев. Ограничения поставок энергоресурсов неизбежно приведут к остановке производств в Японии, Южной Корее, Австралии и странах ЕС, уточнил он.

Помощник президента также выразил сожаление в связи с человеческими жертвами в Иране, государствах Персидского залива, а также гибелью моряков из разных стран. «Всех этих жертв можно было избежать»,— подчеркнул господин Патрушев.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Под удары попали объекты в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Омане. Тегеран также ограничил движение танкеров по Ормузскому проливу, что привело к скачку цен на нефть. 18 марта нефть марки Brent торгуется на уровне $102 за баррель.

Подробности читайте в интервью «Ъ» Николая Патрушева.