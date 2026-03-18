Цена нефти Brent упала до $102,19 за баррель

Стоимость барреля марки Brent с 17 марта снизилась на 1,17%, до $102,19. Цены на WTI сократились на 1,81%, до $94,56. Эксперты полагают, что цены падают из-за выхода данных по запасам нефти в США.

17 марта источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти сообщили агентству Reuters, что запасы сырой нефти в США за закончившуюся 13 марта неделю выросли на 6,56 млн баррелей. Это значительно выше прогнозов аналитиков Reuters, которые ожидали роста нефти на 380 тыс. баррелей.

Евгений Хвостик