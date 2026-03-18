Израиль попытался устранить министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время атаки на Тегеран предприняла попытку ликвидировать министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщают The Times of Israel и The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Эсмаил Хатиб

Фото: Vahid Salemi / AP Эсмаил Хатиб

Информации о состоянии Эсмаила Хатиба нет. ЦАХАЛ сообщал о нанесении серии ударов по «командным центрам» и местам хранения баллистических ракет в Тегеране. В частности, целью атаки стал офис одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции, утверждает Армия обороны Израиля.

Эсмаил Хатиб занимает должность министра разведки Ирана с августа 2021 года. Ранее он был начальником службы безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. С 2012 по 2019 год возглавлял Центр судебной защиты и разведки. Iran International называет господина Хатиба одним из основателей разведки КСИР.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ стал наносить удары по высокопоставленным иранским чиновникам. 18 марта Тегеран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.