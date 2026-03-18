Майкопская больница требует от поставщика медицинских перчаток возместить ущерб за брак

Прокуратура Адыгеи подала иск к ООО «Глобус Трэвэл» о взыскании 300,3 тыс. руб. за поставку некачественных медицинских перчаток в Центральную районную больницу Майкопского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в августе 2024 года между медучреждением и компанией заключили два контракта на поставку 40,5 тыс. нитриловых перчаток. Согласно договорам, поставщик обязался доставить изделия надлежащего качества без дефектов конструкции и материалов.

Компания выполнила поставку в полном объеме и получила оплату. Однако прокуратура инициировала проверку после того, как производитель перчаток — компания ООО «Спец-и-ал» — сообщил об отсутствии договорных отношений с ООО «Глобус Трэвэл».

Экспертиза Всероссийского научно-исследовательского института медицинской техники показала, что поставленные перчатки не соответствуют требованиям безопасности. Изделия не прошли проверку по прочностным характеристикам и толщине стенок. В заключении констатируется невозможность безопасного использования перчаток по назначению.

Эксперты признали медицинские изделия недоброкачественными и не отвечающими установленным стандартам технической документации.

Арбитражный сад республики Адыгея постановил взыскать с «Глобус Трэвэл» 300,3 тыс. руб. в пользу больницы, 15-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

31 марта спор рассмотрит кассационный суд Северо-Кавказского округа.

Елена Турбина