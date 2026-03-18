Многодетный отец на Кубани осужден за совращение падчерицы

Приморско-Ахтарский районный суд приговорил 47-летнего местного жителя к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своей падчерицы 2008 года рождения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, подсудимый совершал преступления с 2013 по 2024 год, при этом воспитывая пятерых несовершеннолетних детей. Ему также назначено ограничение свободы сроком на два года. Мужчина вину не признал, однако суд установил ее на основании совокупности представленных доказательств. Приговор в законную силу не вступил.

