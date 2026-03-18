В Ростовской области назначены четыре мировых судьи

На заседании Законодательного собрания Ростовской области утверждены кандидатуры четырех мировых судей в Белокалитвинский, Волгодонской, Пролетарский и Таганрогский судебные районы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мировой судьей участка №7 Белокалитвинского судебного района на трехлетний срок полномочий назначена Оксана Король, участка №6 Волгодонского судебного района — Янина Туренко, участка №3 Пролетарского судебного района Ростовской области — Юлия Циркова.

Мировой судьей участка №1 Таганрогского районного суда стала Виктория Алехина.

Наталья Белоштейн