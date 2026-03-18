Сборная Венесуэлы победила команду США в финале первенства мира по бейсболу

Сборная Венесуэлы стала победителем Мировой бейсбольной классики. В финале команда со счетом 3:2 обыграла американцев.

Турнир проходил в США, Пуэрто-Рико и Японии. Решающий матч состоялся в Майами. Самым ценным игроком турнира был признан венесуэлец Майкел Гарсиа.

В честь победы национальной команды уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране выходной. «Я решила объявить завтрашний день Днем национальной радости, нерабочим, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодежь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать»,— заявила она.

Сборная Венесуэлы впервые стала победителем Мировой классики. Ранее лучшим достижением команды была бронза в 2009 году.

Таисия Орлова