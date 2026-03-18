Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двум жителям Азова вынесли приговор за теракт на железнодорожной станции

Южный окружной военный суд на основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынес обвинительный приговор жителям Азова Руслану Коломойцу и Николаю Бойченко за поджог трансформаторной подстанции железнодорожной станции Азов Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оперативниками установлено, что теракт на станции подсудимые совершили в июле 2024 года по заданию неизвестного пользователя Telegram за 20 тыс. руб. В отношении Бойченко и Коломойца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Коломойца обвинили также по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность» и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Ему назначено 15 лет колонии строгого режима. Его, на тот момент несовершеннолетнему, подельнику — шесть лет общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все