Двум жителям Азова вынесли приговор за теракт на железнодорожной станции

Южный окружной военный суд на основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынес обвинительный приговор жителям Азова Руслану Коломойцу и Николаю Бойченко за поджог трансформаторной подстанции железнодорожной станции Азов Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Оперативниками установлено, что теракт на станции подсудимые совершили в июле 2024 года по заданию неизвестного пользователя Telegram за 20 тыс. руб. В отношении Бойченко и Коломойца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Коломойца обвинили также по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность» и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Ему назначено 15 лет колонии строгого режима. Его, на тот момент несовершеннолетнему, подельнику — шесть лет общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

