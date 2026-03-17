ЦАХАЛ заявил о ликвидации «фактического лидера Ирана» Лариджани

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате воздушной атаки в Тегеране был убит секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, «который фактически был лидером» страны. Иранские власти эту информацию не комментировали.

«Убийство Лариджани связано с уничтожением десятков командиров и лидеров иранского террористического режима, которых армия обороны Израиля уничтожила в ходе операции. Это создало еще одно препятствие для иранского руководства»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац говорил, что Али Лариджани погиб при ночной атаке на Иран, когда Израиль наносил массированные удары по Тегерану. Вскоре после этого заявления на странице Лариджани в соцсети X был опубликован скан его рукописи, посвященный военно-морским силам Ирана.

Али Лариджани на протяжении всей политической карьеры занимал ключевые должности, включая пост спикера парламента Ирана. Он был главным переговорщиком по ядерной программе и стратегическому соглашению с Китаем, обсуждал вопросы безопасности с Россией и по поручению убитого в феврале верховного лидера Ирана Али Хаменеи отвечал за стабилизацию ситуации во время январских масштабных протестов в республике.

Лусине Баласян