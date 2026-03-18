Обломки БПЛА повредили два дома в Анапе
В Анапе зафиксировали падение обломков беспилотников по двум адресам. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате произошедшего обошлось без пострадавших.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Фрагменты БПЛА упали на территории частных домовладений в Варваровке и хуторе Песчаном. Как сообщили в оперштабе региона, в одном доме осколки беспилотника повредили кровлю, в другом — окно.
На месте не установлено разрушений и возгораний. По двум адресам работают экстренные и специальные службы.
В настоящее время на территории Анапы, Геленджика и Новороссийска действует тревога из-за атаки беспилотников. В городах Черноморского побережья организована работа систем оповещения.