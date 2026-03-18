Президент Кубы: любой внешний агрессор столкнется с сопротивлением

Любой внешний агрессор, представляющий угрозу для Кубы, столкнется с сопротивлением. С таким предупреждением выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Перед лицом наихудшего сценария Куба гарантирует: любой внешний агрессор встретит несокрушимое сопротивление»,— написал кубинский лидер в соцсети X.

Мигель Диас-Канель ранее подтвердил, что Куба ведет переговоры с правительством США из-за тяжелого экономического кризиса и растущего давления со стороны президента Дональда Трампа. 17 марта господин Трамп заявил, что для него будет «большой честью» установить контроль над Кубой, и добавил, что может сделать с ней все, что захочет.

После захвата спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки венесуэльской нефти на Кубу были прерваны. Дональд Трамп также грозил пошлинами любой стране, которая продает нефть Кубе. По словам Мигеля Диас-Канеля, за последние три месяца на Кубу не поступало топливо. Из-за этого на острове участились отключения электроэнергии.

Анастасия Домбицкая