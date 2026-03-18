Кубе тушили свет

На Кубе развивается худший энергокризис в истории страны. Во всяком случае, так этот блэкаут называют жители острова, с которыми поговорил “Ъ FM”. Блокада поставок нефти, дефицит топлива, еды и электричества привели к экономическому коллапсу страны, пишет The New York Times. 18 марта кубинские энергетики вернули электроснабжение в большинстве регионов. Свет появился на территории от западной провинции Пинар-дель-Рио до восточного Ольгина. Что происходит на острове? И захватят ли Кубу США?

Все задумывалось ровно так же, как случилось в Венесуэле. Администрация Дональда Трампа искала агентов в правительстве Кубы, платила им деньги и тайно вела переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — внуком бывшего президента Рауля Кастро, писали The Wall Street Journal и Axios.

Предполагалось, что Белый дом успеет сменить власть на острове до конца 2026 года. Но что-то пошло не так, и свергнуть режим не вышло. Тогда США ввели нефтяную блокаду, а Дональд Трамп поставил властям Кубы ультиматум, отставка президента и проведение реформ. В условиях осады Куба погрузилась в блэкаут, 11 млн жителей остались без света, связи, лекарств и воды. И теперь они проклинают Вашингтон, рассказал “Ъ FM” кубинец Хосе Молина, который живет в Гаване:

«Американцы не дают нам нормально жить — во многом они виноваты в том, что происходит сейчас на острове.

Блокада длится уже более 60 лет, а в последние годы давление со стороны США только усилилось. Нас пытаются поставить в еще более тяжелые условия, сделать жизнь еще сложнее».

Перед полным блэкаутом 17 марта кубинцы оставались без электроснабжения на несколько суток, писали местные СМИ. Восстановить полный доступ к электроэнергии властям еще сложнее, говорит эксперт по Кубе Валерия Ткаченко, которая несколько лет жила на острове и знакома с местной спецификой:

«На Кубе электростанции сильно устарели и требуют модернизации. Со временем поломки и отключения происходят все чаще. Утром 16 марта на одной из крупных станций произошла очередная авария, и люди снова остались без электричества. Многие кубинцы уже знают, как действовать в таких условиях: у кого-то есть собственные генераторы, но для них нужен бензин. Сейчас на черном рынке он стоит до $10 за литр».

Не все жители острова винят в блэкауте США, пояснил “Ъ FM” кубинский писатель Хосе Мануэль Приэто: «Есть люди, которые давно вовлечены в эту ситуацию. Я не думаю, что возможен сценарий с военным вторжением США — это маловероятно и привело бы к хаосу. Скорее, речь пойдет о постепенных реформах и определенных шагах навстречу, в том числе со стороны Кубы. Давление, вероятно, будет сохраняться, но может ослабнуть. Ситуация на острове остается сложной. При этом, если бы США действительно хотели повлиять на происходящее, начинать стоило бы со снятия ограничений. Похоже, в этом направлении в итоге все и будет развиваться».

Кубинские власти должны убрать Мигеля Диаса-Канеля с поста президента. В противном случае острову грозит «дружественный захват», заявил Трамп. Глава Белого дома не шутит, заверил “Ъ FM” бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах:

«В США живет большая кубинская диаспора, и многие ее представители выступают за перемены и больше свободы на Кубе. Поэтому политики во многом ориентируются и на этот электорат, тем более что кубинцы традиционно не поддерживают демократов.Если говорить шире, то по Венесуэле, Ирану и Кубе практически все президенты США заявляли, что будут жестко действовать, но на практике до решительных шагов дело не доходило. Дональд Трамп, кстати, говорил об этом еще десятилетия назад — его позиция практически не изменилась.

Как правило, все развивается по одной и той же схеме: сначала санкции и переговоры, затем экономическое давление, и уже в крайнем случае — силовые методы».

Демократы в Сенате уже заявили, что готовят резолюцию, которая ограничит военные полномочия президента на кубинском направлении. Правда, такие документы уже много раз проваливались в Конгрессе — у противников Трампа слишком мало голосов.

Леонид Пастернак