Куба начала переговоры с США из-за нефтяной блокады

Куба ведет переговоры с правительством США из-за тяжелого экономического кризиса и растущего давления со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщил президент Мигель Диас-Канель.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель

«Кубинские официальные лица недавно провели переговоры с представителями правительства Соединенных Штатов,— сказал господин Диас-Канель в видеообращении (цитата по Reuters).— Эти переговоры были направлены на поиск решений двусторонних разногласий, которые существуют между двумя странами».

Кубинский президент подчеркнул, что заинтересован в проведении переговоров «на основе равенства и уважения политических систем обоих государств, а также суверенитета и самоопределения правительств».

После захвата спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки венесуэльской нефти на Кубу были прерваны. Дональд Трамп также грозил пошлинами любой стране, которая продает нефть Кубе. По словам Мигеля Диас-Канеля, за последние три месяца на Кубу не поступало топливо. Из-за этого на острове участились отключения электроэнергии.

Анастасия Домбицкая