На Дону выдача автокредитов увеличилась на 6,8%

В Ростовской области в феврале было выдано 1,7 тыс. кредитов на покупку автомобиля, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регион занимает 11 место в топ-30 по количеству выданных автокредитов за месяц. «Несмотря на небольшой рост в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, можно констатировать, что в начале 2026 года выдача автокредитов находится на низком уровне. Это свидетельствует о резком охлаждении спроса на автокредиты, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, и общего роста цен на автомобили»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева