В Ростовской области за утро на пожарах погибли два пенсионера

Во время пожара утром 18 марта в многоквартирном доме на бул. Комарова эвакуировали его жильцов. В квартире на шестом этаже погиб 83-летний пенсионер, его 59-летную супругу госпитализировали с инфарктом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м силами 17 огнеборцев с привлечением семи единиц техники. Обстоятельства устанавливаются.

Тем же утром на пожаре в частном доме в п. Греческие Роты Таганрога погибла 70-летняя местная жительница.

«Дознаватель МЧС России рассматривает две версии произошедшего: короткое замыкание электроприбора и неосторожное обращение с огнем при курении»,— отметили в ведомстве.

Наталья Белоштейн

