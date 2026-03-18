Парк Толстого в Липецкой области благоустроит местный подрядчик за 115 млн

Администрация поселка Лев Толстой Липецкой области заключила контракт на благоустройство парка с ООО «Строймонтажпроект» из облцентра. Стоимость соглашения составила 115,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Проект благоустройства парка Толстого

Фото: Правительство Липецкой области Проект благоустройства парка Толстого

На аукцион заявились пять участников, двое из них впоследствии отозвали заявки — в том числе единственный претендент, готовый работать по начальной цене в размере 132,4 млн руб. Наибольшее снижение относительно других предложило ООО «Строймонтажпроект».

В рамках благоустройства парка подрядчик проведет демонтажные работы: снесет сцену и навесы, уберет деревья и пни, вывезет мусор. На основном этапе предстоит озеленение территории: высадка деревьев, кустарников, живой изгороди, разбивка газонов и цветников. Также будут установлены детские и спортивные площадки с тренажерами, скамейки, арт-объекты по мотивам творчества Льва Толстого, сцена и сухой фонтан. Финальная стадия — укладка тротуарной плитки, асфальтовых дорожек, деревянных настилов и резинового покрытия в спортивных зонах. Гарантия составит пять лет. Завершить работы планируется к 31 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Строймонтажпроект» зарегистрировано в феврале 2020 года в Липецке. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Дмитрий Скосарев. В 2024 году компания получила выручку в размере 220 млн руб., чистую прибыль — 1,5 млн руб.

Проект благоустройства «Парка Толстого. "Зеленая палочка счастья"» выиграл в категории «Малые города с численностью населения от 5 до 20 тыс. человек» в X Всероссийском конкурсе Минстроя. Всего победителями стали пять муниципалитетов Липецкой области: Усмань, Чаплыгин, Задонск, село Доброе и поселок Лев Толстой.

На прошлой неделе нашли подрядчика для строительства общественного пространства по концепции «Парк цветов» в Усмани — им стало липецкое ООО «Идеалстрой». Компания выполнит работы за 91,5 млн руб.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что, согласно постановлению правительства РФ, Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета выделят суммарно около 1,2 млрд руб. Средства предназначены для реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды.

Кабира Гасанова