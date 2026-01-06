Трем регионам Черноземья выделят 1,2 млрд рублей на благоустройство

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета выделят суммарно почти 1,2 млрд руб. на создание комфортной городской среды. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Больше всего на развитие пространств в малых городах и исторических поселениях получит Воронежская область — 627,9 млн руб. Липецкой области на эти же цели выделят 290 млн руб., а Курской — 250,8 млн руб. Всего поддержку получат 23 региона на общую сумму 35,2 млрд руб.

Средства выделили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он предусматривает благоустройство парков, скверов, аллей, пешеходных зон и межквартальных пространств. Обновление дворов включает в себя установку лавочек и урн, модернизацию систем освещения и асфальтирование проездов.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородской области из федерального бюджета направят около 500 млн руб. в 2026-2027 годах на благоустройство в малых городах и исторических поселениях.

Егор Якимов