Трем регионам Черноземья выделят 1,2 млрд рублей на благоустройство
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета выделят суммарно почти 1,2 млрд руб. на создание комфортной городской среды. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Больше всего на развитие пространств в малых городах и исторических поселениях получит Воронежская область — 627,9 млн руб. Липецкой области на эти же цели выделят 290 млн руб., а Курской — 250,8 млн руб. Всего поддержку получат 23 региона на общую сумму 35,2 млрд руб.
Средства выделили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он предусматривает благоустройство парков, скверов, аллей, пешеходных зон и межквартальных пространств. Обновление дворов включает в себя установку лавочек и урн, модернизацию систем освещения и асфальтирование проездов.
В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородской области из федерального бюджета направят около 500 млн руб. в 2026-2027 годах на благоустройство в малых городах и исторических поселениях.