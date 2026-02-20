На благоустройство парка Толстого в Липецкой области потратят 132 млн рублей

В поселке Лев Толстой Липецкой области начали искать подрядчика для благоустройства парка Толстого за 132,4 млн руб. Проект победил в X конкурсе Минстроя РФ, посвященном созданию комфортной городской среды. Работы планируют начать с даты заключения контракта и завершить к 31 октября 2026-го. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику перед началом работ предстоит демонтировать старые покрытия, снести сцену и навесы, убрать деревья и пни, вывезти мусор. Основной этап — озеленение и установка малых архитектурных форм. В парке необходимо высадить деревья, кустарники и живую изгородь, разбить газоны и цветники. Также планируется сделать детские и спортивные площадки с тренажерами, скамейками, арт-объектами (посвященными Льву Толстому и его творчеству), а также сцену и сухой фонтан. Заключительным этапом благоустройства является укладка новых покрытий: тротуарной плитки, асфальтовых дорожек, деревянных настилов и резинового покрытия в спортивных зонах. Гарантия составит пять лет с даты подписания документов.

Источник финансирования — субсидии федерального, областного и местного бюджетов. Заявки на участие в торгах принимают до 27 февраля. Победителя определят 3 марта.

Проект по благоустройству «Парка Толстого. "Зеленая палочка счастья"» выиграл в категории «Малые города с численностью населения от 5 до 20 тыс. человек». Всего же в X конкурсе Минстроя победу одержали пять населенных пунктов Липецкой области — Усмань, Чаплыгин, Задонск, село Доброе и поселок Лев Толстой.

В городе Усмань уже начали искать подрядчика для создания общественного пространства по концепции «Парк цветов». Начальная цена контракта составляет 108,3 млн руб.

В начале января «Ъ-Черноземье» сообщал, что в соответствии с постановлением правительства РФ Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета выделят суммарно почти 1,2 млрд руб. на создание комфортной городской среды.

Мария Свиридова