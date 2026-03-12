Парк цветов в Липецкой области возведет местный «Идеалстрой» за 92 млн рублей

Подряд на создание парка цветов в Северо-Восточном микрорайоне города Усмань Липецкой области выиграло липецкое ООО «Идеалстрой». Власти заключили контракт с компанией за 91,5 млн руб. при начальной цене 108,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ЖКХ Липецкой области Фото: министерство ЖКХ Липецкой области

Всего на аукцион заявились шесть участников, имена проигравших не разглашаются. «Идеалстрой» предложил наименьшую цену контракта. Компании до 20 сентября предстоит создать общественное пространство по концепции «Парк цветов», победившей в 2025 году в X Всероссийском конкурсе Минстроя РФ среди лучших проектов комфортной городской среды. В рамках контракта «Идеалстрой» должен посадить деревья, цветы и кустарники, обустроить веревочный парк для детей, всесезонную горку, детскую и спортивную площадки, возвести амфитеатр, арт-объекты и инсталляцию. Все конструкции планируется выполнить из экологичных материалов.

По данным Rusprofile, ООО «Идеалстрой» зарегистрировано в Липецке в сентябре 2004 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Николай Гнездилов. В 2024 году компания выручила 94 млн, прибыль составила 3,4 млн руб.

Проект благоустройства из Усмани «Парк цветов» победил в категории «Малые города с численностью населения от 5 до 20 тыс. человек». Всего от Липецкой области в X конкурсе Минстроя выиграли пять населенных пунктов: Усмань, Чаплыгин, Задонск, село Доброе и поселок Лев Толстой.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале января, согласно постановлению Правительства РФ, Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета направят 1,2 млрд руб. на создание комфортной городской среды. Наибольший объем средств предусмотрен для Воронежской области — 627,9 млн руб. Липецкой области выделят 290 млн руб., Курской — 250,8 млн руб.

Кабира Гасанова