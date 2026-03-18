Следствие возобновило дело о взятках в отношении миллиардера Мацоцкого

Сооснователь компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий снова заочно арестован. Следствие возобновило расследование дела о взятках в отношении IT-миллиардера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Уголовное дело в отношении Сергея Мацоцкого возбудили в апреле 2025 года. В том же месяце он уехал за границу. Следствие считало, что бизнесмен дал взятки руководителям ФКУ «Налог-сервис» ФНС России Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. В обмен «Налог-сервис» закупал программное обеспечение и оборудование для налоговой службы у компании «Рубитех», основанной господином Мацоцким, предполагали следователи.

В мае Сергею Мацоцкому заочно предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере. В июне его объявили в федеральный, а затем — в международный розыск. Позже следствие прекратило уголовное преследование из-за нехватки доказательств. Заочный арест и международный розыск были прекращены.

