Следствие отказалось от взяткодателя

Мосгорсуд оставил под стражей директора ФКУ «Налог-сервис» ФНС России Романа Филимошина, обвиняемого в получении взяток за покровительство IT-компании «Рубитех». Ранее взяткодателем следствие считало основателя компании, одного из крупнейших бизнесменов в отрасли Сергея Мацоцкого, однако позже пришло к выводу о его непричастности к преступлению. Не исключено, что вскоре в деле появятся новые фигуранты.

Заседание по жалобе защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей Роману Филимошину прошло в Мосгорсуде 10 сентября в закрытом режиме. Однако “Ъ” удалось выяснить, что защита просила перевода подследственного под домашний арест.

Само коррупционное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СКР 25 апреля 2025 года. В тот день оперативники задержали при получении первого транша в размере 90 млн руб. заместителя господина Филимошина Дмитрия Шалаева. Деньги ему передал сотрудник компании «Рубитех» Сергей Ткач. Последний стал активно сотрудничать со следствием и по делу проходит свидетелем.

Показания о том, что большая часть денег предназначалась Роману Филимошину, следствию сообщил после задержания господин Шалаев.

В итоге руководителя ФКУ также задержали и обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки). Решением Басманного суда Москвы Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева отправили под арест.

В первоначальной версии следствия роль взяткодателя отводилась бывшему совладельцу компании IBS, основателю «Рубитеха» Сергею Мацоцкому. По данным силовиков, ФКУ «Налог-сервис» закупало у компании программное обеспечение и оборудование для налоговой службы, поэтому откаты могли предназначаться за общее покровительство и заключение контрактов.

В апреле этого года господин Мацоцкий уехал за границу. В мае ему заочно было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Затем Басманный суд вынес постановление о его заочном аресте. 10 июня 2025 года ГСУ СКР объявило Сергея Мацоцкого в федеральный, а 2 июля — и в международный розыск.

Адвокаты бизнесмена пытались обжаловать арест, настаивая в Мосгорсуде на «существенном нарушении уголовно-процессуального закона» в суде первой инстанции. Они отмечали, что «районному суду не были представлены доказательства причастности» Сергея Мацоцкого к инкриминируемым ему деяниям. Указывали они и на допущенные, по мнению защиты, нарушения закона следственными органами: в частности, допрос господина Ткача проводился в ночное время. Впрочем, жалоба защиты была отклонена.

Однако ситуация резко изменилась в конце августа. Следствие пришло к выводу, что реальных доказательств причастности господина Мацоцкого к даче взяток действительно не имеется, и прекратило его уголовное преследование. Соответственно, были прекращены его заочный арест и международный розыск. Не исключено, что теперь в уголовном деле появятся новые фигуранты.

Тем временем глава ФКУ «Налог-сервис» Роман Филимошин и его заместитель Дмитрий Шалаев так и остались в следственных изоляторах. Изменения меры пресечения первому и попыталась добиться защита.

На заседании адвокат Дмитрий Кравченко настаивал на отсутствии прямых улик причастности подзащитного к преступлению. Признательные же показания господина Шалаева он объяснял тем, что у последнего якобы был конфликт с господином Филимошиным, замдиректора ФКУ даже собирался уволиться, но не успел из-за задержания, поэтому впоследствии мог оговорить шефа.

Адвокат Кравченко также заявил, что Сергею Мацоцкому не было нужды платить кому-то за покровительство компании «Рубитех». «Он не нуждался в этом,— заявил “Ъ” господин Кравченко,— поскольку после ухода с российского рынка фирм из недружественных стран связанные с ним компании стали чуть ли не единственными поставщиками для большинства госструктур». Тем более что производимые ФКУ «Налог-сервис» закупки совершались по заданию ФНС и жестко контролировались службой.

Как бы то ни было, жалоба защиты была отклонена. После заседания господин Кравченко подтвердил “Ъ”, что по-прежнему убежден в непричастности Романа Филимошина к получению взятки, а показания господина Шалаева против своего доверителя считает оговором.

Алексей Соковнин