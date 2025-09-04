ТАСС: суд признал миллиардера Мацоцкого непричастным по делу о взятках

Следствие закрыло уголовное дело о взятках против IT-миллиардера, сооснователя компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого. Суд признал его непричастным к преступлению, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Заочный арест и международный розыск господина Мацоцкого также отменены.

Сооснователь компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сооснователь компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий

Уголовное дело против господина Мацоцкого возбудили из-за дачи взяток руководителям ФКУ «Налог-сервис» — Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. Взяткополучателей арестовали еще в апреле по соответствующей статье.

О заочном аресте Сергея Мацоцкого ранее писал «Ъ». Басманный райсуд Москвы отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.