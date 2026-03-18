В Ростове осуждены два иностранца за подготовку теракта в суде Пятигорска

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух иностранцев, планировавших взорвать здание Пятигорского городского суда, к 17 и 18 годам строгого режима соответственно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Подсудимые признаны виновными по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению взрыва, совершенное организованной группой», ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой», ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Установлено, что, являясь членами запрещенной в России террористической организации, фигуранты получили от куратора задание взорвать здание Пятигорского городского суда.

Перед задержанием подсудимые приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.

Обжалование приговора результата не дало, он оставлен без изменений.

Наталья Белоштейн