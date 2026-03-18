Александр Моор доложил Шойгу о подготовке к паводку в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании глав регионов Урала с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу, сообщили в областном правительстве. Он выступил с докладом о подготовке к паводку, а также о мерах защиты важных объектов от угрозы атак БПЛА.

Как сообщил полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога, уровень воды в реках превысит норму в четырех регионах Урала, в том числе в Тюменской области. Сергей Шойгу поручил провести мероприятия по предупреждению возможных последствий паводков. «Будем действовать, опираясь на опыт предыдущих лет. Сейчас специалисты активно обследуют все гидротехнические сооружения. Особое внимание муниципалитетам, которые находятся в русле реки Ишим. Также на территориях проверяем технику и необходимый для встречи "большой воды" запас материальных ресурсов»,— прокомментировал итоги совещания Александр Моор.

Кроме того, на Урале отмечаются высокие риски возникновения природных пожаров — господин Моор поручил расширить список населенных пунктов, подверженных этой угрозе.

Сергей Шойгу провел выездное заседание Совбеза РФ в Екатеринбурге 17 марта. Он предупредил уральских губернаторов, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности» из-за развития беспилотников, в связи с чем призвал усилить охрану ключевых объектов инфраструктуры для недопущения сбоя в обеспечении нужд специальной военной операции (СВО).

Паводок в Тюменской области в 2025 году стал одним из самых масштабных за несколько десятилетий — третьим по уровню воды за 60 лет наблюдений. В этом году из-за таяния больших объемов снега уровень воды в реках Иртыш и Ишим может подняться выше нормы, однако пока все прогнозы предварительные и многое зависит от погоды.

Ирина Пичурина