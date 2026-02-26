В Тюменской области проверят состояние гидротехсооружений перед паводком

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам муниципалитетов перед паводком проверить состояние гидротехнических сооружений, а также необходимой техники и материальных ресурсов. Как сообщил он в своем Telegram-канале, уровень воды в реках Иртыш и Ишим может подняться выше нормы. При этом глава региона подчеркнул, что пока все прогнозы предварительные и многое зависит от погоды.

Тема подготовки к паводку и пожароопасному сезону поднималась на коллегии по вопросам нацбезопасности, в которой приняли участие полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога и губернаторы Урала. Александр Моор также обсудил эти вопросы на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Обновим перечень населенных пунктов, в которых существует риск подтопления. Это необходимо и для того, чтобы вновь запустить нашу проактивную систему оказания помощи жителям. Ее высоко оценил глава МЧС России Александр Вячеславович Куренков. Тюменский опыт будет использоваться в других регионах страны»,— отметил губернатор.

В рамках подготовки к борьбе с лесными и ландшафтными пожарами в первую очередь планируется завершить работу по созданию минерализованных полос — она была начата еще в прошлом году. На территории Тюменской области также проверят состояние специальной техники, системы оповещения населения и участников добровольных пожарных дружин. Господин Моор также подчеркнул, что выполнение всех поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной экономики и предотвратить гибель людей в сезон паводков и природных пожаров.

Прошедший в 2025 году паводок в Тюменской области стал одним из самых масштабных за несколько десятилетий — третьим по уровню воды за 60 лет наблюдений. По словам Артема Жоги, повышение уровня воды сверх нормы в этом году в Тюменской области и других регионах УрФО прогнозируется из-за больших объемов снега.

