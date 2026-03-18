Двое детей пострадали при атаке БПЛА в Адыгее

В Тахтамукайском районе Адыгеи двое детей пострадали при падении обломков беспилотников. Они госпитализированы, жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Одну пострадавшую девочку сегодня отпустят домой, другая останется в больнице для наблюдения. Раненых навестил глава района Аскер Савв. Обломки дронов повредили кровлю и остекление восьми частных домов в Энеме, а также три автомобиля.

В ночь на 18 марта дроны также сбили под Майкопом. Пострадавших и разрушений не было. По данным Минобороны России, прошлой ночью над Адыгеей уничтожили четыре беспилотника.