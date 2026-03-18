За ночь над территорией России сбиты 85 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 18 марта силы ПВО уничтожили 85 беспилотников.

Как уточнило ведомство, 42 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — над акваторией Азовского моря, пять — над Крымом, четыре — над Адыгеей, три — над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской областями, по одному — над Калужской и Смоленской областями, а также над Ставропольским краем.

В Краснодаре при налете БПЛА погиб человек. Повреждены три жилых дома и здание медицинского центра. Юбилейный микрорайон города частично обесточен. В аэропортах Сочи и Калуги вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Временные ограничения на использование воздушного пространства действовали в Ленинградской области, из-за чего, как сообщала Росавиация, возможны изменения в расписании рейсов в аэропорту Калининграда.