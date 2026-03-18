На Дону внедрят пилотный проект по привязке льготных кредитов к агрострахованию

Ростовская область станет первым регионом в России, где опробуют механизм привязки льготных кредитов к агрострахованию. С 2027 года такую систему внедрят в 68 регионах, наиболее подверженных климатическим ЧС. Об этом сообщает «Поле.РФ» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Елену Фастову.

Ростовская область выбрана для эксперимента, поскольку является лидером по страхованию посевов: в 2025 году аграрии застраховали почти 1,4 млн га. За последние два года в регионе 4 раза объявлялись ЧС, а страховые выплаты только за 2025 год превысили 3,2 млрд рублей.

Отмечается, что после внедрения проекта субсидии по льготным кредитам в первую очередь будут получать хозяйства, застраховавшие посевы.

