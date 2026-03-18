Ночью в Новороссийске отражали атаку БПЛА

В ночь с 17 на 18 марта в Новороссийске повторно объявили тревогу по БПЛА. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 03:46 18 марта в городе запустили систему оповещения из-за БПЛА. Спустя час глава Новороссийска призвал жителей отойти от окон в связи с тем, что на территории города велось отражение атаки.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности»,— писал Андрей Кравченко.

Сигнал «Атака БПЛА» был отменен в Новороссийске в 07:12. В настоящее время опасности для жителей и гостей города нет, подчеркнул Андрей Кравченко.

София Моисеенко