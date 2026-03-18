Рубио опроверг статью NYT о требовании США отправить в отставку президента Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейком материал газеты The New York Times, в котором указано, что Белый дом требует отставки президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом господин Рубио написал на своей странице в X.

«Причина, по которой многие в американских СМИ продолжают публиковать фейковые истории вроде этой, заключается в том, что они по-прежнему полагаются на шарлатанов и лжецов, выдающих себя за осведомленные источники»,— пояснил Марко Рубио. Так он ответил на пост журналиста NYT Эдварда Вонга, который опубликовал ссылку на указанный материал.

В публикации NYT указано, что требования об отставке Мигеля Диас-Канеля США выдвинули на переговорах с Кубой. Согласно информации собеседников издания, при этом в Белом доме не настаивают на смене всего кубинского правительства. Это позволит провести структурные экономические реформы, которые нынешний президент вряд ли поддержит, объяснили источники. Наиболее вероятным кандидатом на роль нового лидера собеседники NYT называют Рауля Гильермо Родригеса Кастро, внука Рауля Кастро, который уже участвует в переговорах.

Мигель Диас-Канель подтвердил, что Куба ведет переговоры с правительством США из-за тяжелого экономического кризиса и растущего давления со стороны президента Дональда Трампа. 17 марта господин Трамп заявил, что для него будет «большой честью» установить контроль над Кубой, и добавил, что может сделать с ней все, что захочет.