Трамп заявил, что «взятие Кубы» будет для него честью

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет большой честью «взять Кубу». В разговоре с журналистами он добавил, что не может сказать, пойдут ли Соединенные Штаты по сценарию Венесуэлы или Ирана.

«Думаю, я могу делать с ней все, что захочу. Если хотите знать правду, то сейчас это очень ослабленная страна»,— сказал господин Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

13 марта Bloomberg со ссылкой на источники писало, что цель Дональда Трампа — смена власти на Кубе. По словам одного из собеседников агентства, администрация президента США считает, что президент Кубы Мигель Диас-Канель не способен осуществить политические и экономические преобразования.