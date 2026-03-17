NYT: представители США на переговорах потребовали отставки президента Кубы

Администрация США настаивает на отставке президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на переговорах между Вашингтоном и Гаваной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, США не требуют немедленного ухода всего правительства, а сосредоточены на смене президента Мигеля Диас-Канеля. Это, по мнению чиновников, позволит провести структурные экономические реформы, которые нынешний президент вряд ли поддержит.

Наиболее вероятным кандидатом на роль нового лидера источники называют Рауля Гильермо Родригеса Кастро, внука Рауля Кастро, который уже участвует в переговорах. По словам собеседника издания, Рауль Кастро будет обладать властью «за кулисами», параллельно с другой фигурой, не носящей фамилию Кастро.

Сам Мигель Диас-Канель ранее признал факт переговоров с США и возложил ответственность за энергетический кризис на нефтяную блокаду.