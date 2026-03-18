Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Новосибирской области

Карантин по бешенству ввели еще на территории двух населенных пунктов Новосибирской области — поселка городского типа Колывани и села Гжатска. Распоряжения губернатора региона Андрея Травникова опубликованы на сайте правительства области.

Меры приняты из-за выявления очагов бешенства в личных подсобных хозяйствах Колывани и Гжатска, следует из документа. Карантин в обоих населенных пунктах установлен с 17 марта по 15 мая 2026 года.

Среди введенных ограничений — запрет на лечение больных восприимчивых животных, запрет на ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных в течение предыдущих 179 дней, а также запрет на отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Карантин по пастереллезу также ввели в Батыревском муниципальном округе Чувашии, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики. «Действительно, в Чувашской Республике зафиксирована новая для региона инфекция — пастереллез. Восприимчивыми животными здесь являются крупный и мелкий рогатый скот»,— уточнил вице-премьер и министр сельского хозяйства Чувашской Республики Андрей Макушев. По его словам, сейчас очаг заболевания купировали. В регионе проводят работы, направленные на остановку распространения заболевания.

С 16 марта в Новосибирской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек заболеваний бешенством и пастереллезом среди крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов тогда заявил, что последние вспышки заболевания были выявлены в регионе в начале марта. Следственный комитет начал проверку действий Минсельхоза Новосибирской области и массовых жалоб фермеров на изъятие скота. 17 марта власти региона начали предоставлять компенсации владельцам животных, изъятых из-за вспышек бешенства и пастереллеза, — выплаты достигают 1 млн руб.