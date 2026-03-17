В Новосибирской области начали выплачивать до 1 млн рублей за изъятый скот

Власти Новосибирской области начали выплачивать компенсации владельцам животных, которые были изъяты из-за вспышек бешенства и пастереллеза у крупного рогатого скота. Сумма выплат достигает 1 млн руб. Пока деньги получили 13 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Власти выделили 110 млн руб. управлению ветеринарии Новосибирской области и еще 80 млн руб. министерству труда и социального развития на компенсации для владельцев животных. Заявления о возмещении ущерба подал 21 человек.

Правительство региона также анонсировало ежемесячные выплаты жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за утраты дохода после изъятия скота. На семью из четырех человек компенсация составит 668 тыс. руб. и будет выплачиваться девять месяцев.

Из-за массового заболевания скота в Новосибирской области введен режим ЧС. По информации министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, последние вспышки заболевания были выявлены в области в начале марта. СКР начал проверку действий областного минсельхоза и массовых жалоб фермеров на изъятие скота. В регион направили рабочую группу из сотрудников Минсельхоза под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.