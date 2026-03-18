В Ростовской области на пожарах спасли пять человек за сутки

За сутки 17 марта пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали пять техногенных пожаров и четыре загорания сухой растительности, спасены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, областные спасатели привлекались к ликвидации двух дорожно-транспортных происшествий.

Всего на ЧС выезжали 88 человек и 22 единицы техники.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что на 18 марта запланированы 88 выжиганий сухой растительности в 28 муниципалитетах.

Наталья Белоштейн

