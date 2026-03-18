Власти Краснодара рекомендуют родителям воздержаться от отправки детей в школы

В Краснодаре и на территории Краснодарского края сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, все социальные учреждения продолжают работу в штатном режиме и готовы принимать детей, при этом алгоритмы действий в случае возможных инцидентов доведены до сотрудников и руководства.

Вместе с тем городские власти рекомендовали родителям по возможности воздержаться от отправки детей на занятия в связи с текущей обстановкой, подчеркнув, что образовательные учреждения отнесутся к этому с пониманием.

Ранее сообщалось, что в результате отражения атаки БПЛА в Юбилейном микрорайоне Краснодара обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи, вызвав возгорание и частичное отключение электроснабжения. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.

Вячеслав Рыжков