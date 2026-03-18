Обломки БПЛА повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне Краснодара

В Краснодаре в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения объектов городской инфраструктуры. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, в Юбилейном микрорайоне обломки дронов повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи, что привело к возгоранию и частичному отключению электроснабжения.

В том же районе фрагменты беспилотников упали еще по двум адресам — во дворах многоквартирного и частного домов, при этом значительных повреждений инфраструктуры не отмечено. В Фестивальном микрорайоне обломки обнаружены во дворе частного домовладения, также зафиксировано повреждение остекления в соседнем многоквартирном доме.

По предварительным данным, пострадавших в результате указанных инцидентов нет. На местах работают оперативные и специальные службы, проводится ликвидация последствий.

Ранее сообщалось, что в ходе ночной атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек. По информации властей, удары пришлись по многоквартирным жилым домам в Прикубанском и Западном внутригородских округах.

