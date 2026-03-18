Авария на коллекторе оставила часть Аксая без холодной воды

В части Аксая из-за аварии на напорном канализационном коллекторе в районе детского сада №1 «Лучик», по ул. Садовой, 18 марта с 08:00 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Аксайского района Ростовской области.

АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» приостановит подачу холодной воды по ул. Платова (в границах улиц Круглой — Шахового), в том числе, по улицам Платова, Садовой (в границах Шевченко — Речников), Коминтерна, Менделеева, в переулке Спортивном, улицам Чапаева и Шевченко в границах (Садовая — Платова, нечетная сторона).

Как отметили в райадминистрации, подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам в диспетчерскую службу ПМК.

Наталья Белоштейн