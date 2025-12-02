Береговая охрана Китая отогнала японскую шхуну из вод островов Дяоюйдао

Китайские пограничные катера выдворили японское рыболовецкое судно из акватории островов архипелага Дяоюйдао, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Береговой охраны КНР.

Ведомство в заявлении подчеркивает незаконность захода шхуны в территориальные воды Китая. Инцидент произошел во время усиления напряженности между двумя странами из-за тайваньского вопроса, отмечает агентство.

Дяоюйдао — группа островов в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Претензии по поводу пренадлежности архипелага предъявляет Япония, где эта территория носит название Сенкаку (Сенто) и относится к префектуре Окинава. По этой причине в водах архипелага периодически происходят аналогичные инциденты.

Эрнест Филипповский