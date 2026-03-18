На Кубе восстановили электроснабжение

Энергетики Кубы вернули электроснабжение в большинстве регионов страны после масштабного блэкаута. Свет появился на территории от западной провинции Пинар-дель-Рио до восточного Ольгина. Как сообщает Reuters, в течение дня без света оставался только второй по величине город Сантьяго-де-Куба, к вечеру подача электроэнергии была возобновлена и там.

16 марта на Кубе полностью пропало электроснабжение. Это стало первым случаем масштабного отключения электричества после того, как США прекратили поставки нефти на остров. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Куба провела переговоры с США, чтобы «выявить двусторонние проблемы, требующие решения».

Подробнее — в материале «Ъ» «Гавану задушат в объятиях».