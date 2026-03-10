Бочки соприкосновения

Россия и США предпринимают совместные усилия для завершения конфликтов в Иране и на Украине и стабилизации мирового рынка энергоносителей. Таков общий смысл заявлений Москвы и Вашингтона по итогам состоявшегося вечером 9 марта по инициативе американской стороны телефонного разговора президентов Путина и Трампа. После этого разговора Дональд Трамп пообещал снять часть нефтяных санкций с «некоторых стран» и не возвращать их, «если восстановится мир». Главными бенефициарами этого решения становятся Москва и ее партнеры в Азии, которым США ранее пытались закрыть доступ к российской нефти. Таким образом, Дональд Трамп отказывается записать Россию в число союзников Ирана, противостоящих США на Ближнем Востоке, как ее изображают в Киеве и европейских столицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп позвонил в Кремль не для того, чтобы высказывать претензии по поводу российской поддержки Ирана, а чтобы договориться о совместных действиях по деэскалации и мерах по стабилизации рынка нефти

Фото: Susan Walsh / AP Дональд Трамп позвонил в Кремль не для того, чтобы высказывать претензии по поводу российской поддержки Ирана, а чтобы договориться о совместных действиях по деэскалации и мерах по стабилизации рынка нефти

Фото: Susan Walsh / AP

Военная операция в Иране неожиданно подтолкнула США и Россию к новому сближению. После состоявшегося 9 марта вечером одиннадцатого по счету и первого в этом году телефонного разговора президентов России и США позвонивший в Кремль Дональд Трамп заявил об «очень хорошем разговоре» с российским лидером. По его словам, «на линии было много людей с нашей стороны и с его стороны». Это фактически превратило беседу в консультации в расширенном формате, главными темами которых стали Украина и Иран.

Назвав ситуацию на Украине «бесконечной борьбой», ведущейся в условиях «огромной ненависти между президентом Зеленским и президентом Путиным», Дональд Трамп при этом попытался связать украинский и иранский кризисы в одну большую тему и предмет потенциального торга и новой сделки с Москвой.

«И, конечно, мы говорили о Ближнем Востоке. И он (президент Путин.— “Ъ”) хочет быть полезным. Я сказал, что он мог бы быть более полезным, если бы завершил войну между Россией и Украиной»,— сообщил господин Трамп.

Главной сенсацией, прозвучавшей на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида), стало заявление Дональда Трампа о его решении снять введенные им ранее санкции против нефтяной отрасли ряда стран. «Мы отменяем часть связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены. Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, если восстановится мир, нам не придется их возвращать»,— сообщил президент Трамп.

Комментируя новый контакт президентов России и США, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что «разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер». «В целом беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики»,— заверил Юрий Ушаков.

Несмотря на то что, говоря о «некоторых странах», президент США прямо не назвал ни одну из них, понятно, что речь прежде всего идет о России и ее партнерах, которым в прошлом году США нанесли болезненный удар попытками лишить их российской нефти.

Сам президент Трамп заявлял, что ему удалось добиться значительного сокращения закупок российской нефти Индией, оказавшейся в наиболее уязвимом положении.

Оценивая новый поворот в политике Вашингтона, произошедший в условиях потрясений на мировом нефтяном рынке, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал решение президента Трампа «еще одним важным прецедентом, демонстрирующим, что санкции не работают и являются контрпродуктивными». Ранее господин Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможное ослабление санкций против российской нефти.

Реакция ссылающихся на источники в Белом доме ведущих американских СМИ свидетельствует о том, что к решению пересмотреть прежнюю политику вытеснения России с мирового энергетического рынка президента Трампа подтолкнул взлет мировых цен на нефть.

«Высокопоставленные помощники Дональда Трампа ожидали кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох»,— сообщил 10 марта телеканал CNN, описывая царящую в Белом доме панику.

В день разговора президентов США и России цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года, превысив отметку в $119 за баррель.

Как отмечает газета The Financial Times, «мир переживает крупнейший нефтяной шок в истории с точки зрения немедленных последствий» и быстрое решение пока не просматривается, учитывая, что значительная часть экспорта с Ближнего Востока оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, в связи с чем производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

В ходе состоявшегося за несколько часов до разговора президентов Путина и Трампа экстренного совещания министров финансов государств G7 обсуждалась возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством.

«Хорошая, но очень временная мера»,— прокомментировал эту идею Кирилл Дмитриев в соцсети X, дав понять, что без отказа от санкционной политики Запада добиться долгосрочной стабилизации на рынке углеводородов будет невозможно.

Разговор лидеров России и США и продемонстрированное ими стремление совместными усилиями искать пути деэскалации в Иране оказались возможными, несмотря на их кардинально отличающиеся политические оценки иранского кризиса.

В то время как Дональд Трамп пока не отказался от планов смены режима в Иране после выборов преемником убитого верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, Владимир Путин пожелал его сыну Моджтабе Хаменеи «продолжить дело отца и сплотить иранский народ перед лицом суровых испытаний».

Учитывая очевидные политические разногласия США и России по Ирану и союзнические отношения Москвы и Тегерана, противники российско-американского сближения попытались использовать кризис на Ближнем Востоке как новый шанс для того, чтобы рассорить президентов Трампа и Путина.

Еще одной задачей Киева и его европейских союзников стало подтолкнуть главу Белого дома к поддержке президента Зеленского, демонстративно поддержавшего убийство верховного аятоллы в Иране и призвавшего США усилить давление на Россию.

Информационным вбросом для новой кампании против Москвы стала статья в газете The Washington Post, в которой со ссылкой на «трех официальных лиц, знакомых с разведданным» сообщалось, что Москва якобы передает Ирану разведданные для ударов по американским силам на Ближнем Востоке. В связи с этим в публикации был сделан вывод, что Россия «как еще один главный противник США участвует в войне, пусть и не напрямую».

Однако эта «сенсация» не произвела впечатления на президента Трампа, который отреагировал на нее равнодушно, сообщив, что ему об этом ничего не известно.

Комментируя эту историю, в интервью телеканалу CNN бывший помощник президента США Джон Болтон высказал предположение, что если Дональд Трамп поставит перед президентом Путиным вопрос о прекращении предоставления разведданных Ирану, то Владимир Путин в ответ потребует от США тех же действий по отношению к Украине.

«Здесь есть и обратная сторона медали, которая пришла мне в голову, и это когда Трамп звонит Путину, чтобы отчитать его за предоставление информации Ирану, и Путин говорит: давай заключим сделку, мы прекратим поставки всей разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь поставки всей разведывательной информации Украине»,— добавил Джон Болтон.

Сергей Строкань