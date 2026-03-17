«Краснодар» оказался на коне

В ответном матче полуфинала верхней сетки play-off FONBET Кубка России по футболу «Краснодар» на своем поле разгромил ЦСКА — 4:0. Тем самым кубанцы взяли более чем убедительный реванш за поражение в первой встрече — 1:3. Два гола в их составе забил Жуан Батши, а у армейцев удалили с поля Матеуса Рейса и Мойзеса. «Краснодар» красиво вышел в финал «Пути Российской премьер-лиги», где встретится с победителем в дерби «Динамо»—«Спартак».

Ответный матч полуфинала Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Ответный матч полуфинала Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА

Поражение в московском матче с разницей «минус два» было довольно чувствительным для «Краснодара», но все-таки оставило ему отнюдь не только математические шансы на общий успех и выход в финал «Пути РПЛ». К тому же и ЦСКА оказался в сложной психологической ситуации после того, как на днях снова проиграл в чемпионате и отстал от тех же кубанцев уже на десять очков. Свою единственную победу после возобновления сезона он одержал именно в первой кубковой встрече с «Краснодаром», да и то с большим скандалом. У гостей тогда возникло много претензий к судейству, особенно по весьма спорному удалению Джованни Гонсалеса. И третий гол армейцы забили, похоже, с ошибочно назначенного углового, а еще южане обвинили болельщиков красно-синих в проявлении расизма по отношению к Джону Кордобе, и в итоге столичный клуб оштрафовали за это на 1 млн руб.

Вообще, практически все матчи между «Краснодаром» и ЦСКА в нынешнем сезоне были взрывоопасными, включая даже неофициальный на Зимнем кубке РПЛ, поэтому и сейчас могло произойти все, что угодно.

Вполне естественно, что хозяева начали агрессивнее, но при этом уже на второй минуте у них получил желтую карточку Жуан Батши за срыв контратаки. А вскоре и кубанцы, что называется, поддушили судью Инала Танашева, потребовав назначить пенальти за то, что Мойзес, по их мнению, нарушил правила на Никите Кривцове. Арбитр оценил эпизод иначе, тем не менее на 20-й минуте команда Мурада Мусаева открыла счет. Эдуард Сперцян подал угловой на Валентина Пальцева, тот сделал скидку на дальнюю штангу Кордобе, который головой попал в штангу, но мяч отскочил к Дугласу Аугусто, и бразилец загнал его в сетку.

Быстрый гол — это то, что и нужно было «Краснодару». ЦСКА же в первом тайме очень редко появлялся у чужой штрафной площади и отметился разве что тем, что еще посадил на желтую карточку Кривцова. Впрочем, гости незадолго до перерыва и вовсе нарвались на прямую красную. Центральный защитник Матеус Рейс пришел к воротам Станислава Агкацева на подачу углового и в борьбе за позицию с Пальцевым так врезал своему оппоненту локтем, что заставил включиться VAR. В результате Танашев согласился с видеопомощниками и удалил бразильца, что совсем не удивило, ведь в нынешнем сезоне без удалений в противостоянии краснодарцев с москвичами вообще не обходится. Вдобавок на желтой карточке повис другой центрбек армейцев — Жуан Виктор.

А уже в дебюте второго тайма подопечные Мусаева сравняли счет по сумме двух матчей, когда им удалась безупречная комбинация в одно касание.

Кордоба скинул мяч на Батши, который и закатил его в ворота. Боковой судья, правда, определил положение «вне игры», но система VAR расставила офсайдные линии и признала гол легитимным. Ну а через десять минут кубанцы повели 3:0. Кривцов после перехвата в центре поля отдал пас на ход Кордобе, а колумбиец легко разделался в штрафной с защитником Кириллом Даниловым и пробил мимо голкипера Владислава Торопа. Еще через пять минут нервы сдали у Мойзеса, который после свистка швырнул на газон Кордобу и, судя по всему, вдогонку сказал что-то лишнее арбитру, показавшему ему сначала одну и тут же вторую желтую карточку. Таким образом, у армейцев стало на еще одного футболиста меньше.

Уже вдевятером они быстро пропустили и четвертый гол, когда Батши снова воспользовался полной свободой действий в армейской штрафной и положил мяч в дальний угол с рикошетом от штанги. А потом еще были отмененный пенальти на Сперцяне и незасчитанный гол Хуана Боселли из офсайда, но «Краснодар» и так более чем уверенно оформил путевку в финал «Пути РПЛ», обыграв ЦСКА с общим счетом 5:3. Там он встретится, скорее всего, с московским «Динамо», которое обеспечило себе солидное преимущество в первом матче со «Спартаком» (5:2) и вряд ли упустит его в ответном. Армейцы теперь продолжат выступление на втором этапе полуфинала «Пути регионов» и встретятся с победителем пары «Крылья Советов»—«Локомотив».

Александр Ильин