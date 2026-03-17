«Краснодар» обыграл ЦСКА 4:0 и вышел в финал Кубка России

«Краснодар» одержал уверенную победу над ЦСКА в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России, разгромив соперника со счетом 4:0 и обеспечив себе место в финале турнира.

Матч прошел на стадионе в Краснодаре при более чем 31 тыс. зрителей. Уже в первом тайме хозяева взяли инициативу в свои руки, а во втором получили явное преимущество после удаления двух игроков «армейцев», что фактически лишило гостей шансов на спасение встречи. Таким образом «Краснодар» не только отыграл поражение 1:3 в первой игре, но и уверенно перевернул противостояние.

Дубль оформил Жоау Батчи (51-я и 67-я минуты), мячи также забили Дуглас Аугусто (20) и Джон Кордоба (58).

Вячеслав Рыжков