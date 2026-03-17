В Новороссийске объявили угрозу БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям и гостям города рекомендовано при включении сирен «Внимание всем» оставаться в помещениях, окна которых не выходят на открытые пространства, или укрываться в коридорах, ванных, туалетах и кладовых, сообщил глава город Андрей Кравченко.

На улице следует использовать подземные переходы, парковки или цоколи ближайших зданий. Автомобили и стены многоквартирных домов не считаются безопасным укрытием. Сигнал будет отменен сразу после нормализации обстановки.

