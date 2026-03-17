МИД Франции призвал к прямому диалогу России и Евросоюза по Украине

Глава МИДа Франции Жан-Ноэль Барро призвал к диалогу Евросоюза с Россией по урегулированию конфликта на Украине без посредников. По его мнению, это необходимо для понимания «красных линий» и ожиданий сторон.

«Нет причин, по которым мы не должны стремиться, когда придет подходящий момент, к самостоятельным контактам с Россией без посредников, чтобы Россия понимала, каковы наши ожидания и "красные линии", и чтобы мы также могли услышать, каковы "красные линии" и ожидания России»,— сказал господин Барро во время выступления на конференции Europe 2026 (трансляция велась на YouTube-канале МИДа Франции).

Последний раунд переговоров по Украине прошел в феврале в Женеве. В них участвовали Россия, Украина и США. Reuters сообщало, что в Женеве присутствовали делегации нескольких европейских стран, но в консультациях они не участвовали. В Кремле говорили, что не видят смысла в участии европейских стран в процессе урегулирования. В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон предложил странам ЕС возобновить диалог с Россией.