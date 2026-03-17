В селе Гжатск Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Власти Новосибирской области ввели карантин по бешенству в селе Гжатск. Текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте правительства региона.

Карантин установили до 15 мая 2026 года. В соответствии с распоряжением на территории Гжатска запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных, их вывоз, кроме вывоза на убой, а также отлов диких восприимчивых животных.

16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек заболеваний бешенством и пастереллезом среди крупного рогатого скота. Тогда глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов заявил, что последние вспышки заболевания были выявлены в регионе более 10 дней назад.

Ранее вспышка пастереллеза в Сибири стала предметом проверки Следственным комитетом (СКР). Только в Новосибирской области выявили 42 очага инфекции. Участники рынка опасались распространения ящура, что может привести к ограничению экспорта из России мяса и молочной продукции.

Также СКР начал проверку жалоб новосибирских фермеров на массовое изъятие скота. После этого новосибирский Минсельхоз предложил владельцам скота обращаться в районные управления ветеринарии для подачи заявлений на компенсацию.