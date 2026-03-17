Ненормативная санация

Процесс передачи Инвестторгбанка (ИТБ) на санацию от Транскапиталбанка (ТКБ) Агентству по страхованию вкладов (АСВ), объявленный более полугода назад, до сих пор не завершен. Из-за этого нормативы достаточности капитала банковской группы ТКБ оказались более чем вдвое ниже минимально разрешенного уровня. Виной тому отрицательный капитал ИТБ, из-за которого собственные средства группы в конце прошлого года снизились почти вдвое. Аналитики отмечают, что передача ИТБ на санацию в АСВ — это наилучший выход для ТКБ по исправлению ситуации с нормативами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, норматив достаточности капитала (Н20.0) банковской группы Транскапиталбанка на 1 января 2026 года составлял 3,19% при минимально допустимом значении 8%. При этом на сайте регулятора указано, что это произошло из-за отрицательного капитала участника группы. В ТКБ не ответили на запрос “Ъ”.

По мнению аналитиков, нарушение норматива вызвано тем, что ТКБ до сих пор на 100% принадлежит Инвестторгбанку (по данным ЕГРЮЛ), несмотря на то что в конце августа 2025 года ЦБ принял решение передать ИТБ на санацию Агентству по страхованию вкладов.

По словам партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, более чем двукратное нарушение по уровню порога в 8%, безусловно, вызвано отрицательным капиталом ИТБ, который формально все еще входит в группу. По данным “Ъ”, процесс передачи банка от ТКБ в АСВ на санацию пока не завершен. При этом капитал банковской группы ТКБ за четвертый квартал 2025 года снизился почти вдвое, с 21,2 млрд руб. до 11,8 млрд руб.

Транскапиталбанк проводил финансовое оздоровление Инвестторгбанка с октября 2015 года. Общий объем финансирования, полученного от АСВ, составил 72,4 млрд руб. Всего было выдано семь траншей со ставкой 0,51% годовых и сроком погашения 27 декабря 2030 года. По данным «Эксперт РА», на 1 февраля 2026 года активы ТКБ составляли 424,9 млрд руб. (24-е место), капитал — 42,5 млрд руб. (32-е место), активы ИТБ — 130,6 млрд руб., капитал — минус 25,3 млрд руб.

Осенью прошлого года ТКБ выкупил портфель розничных кредитов Инвестторгбанка в соответствии с утвержденными изменениями в плане участия АСВ (см. “Ъ” от 30 октября 2025 года). Тогда в банке отметили, что также предлагают вкладчикам ИТБ переходить к нему на обслуживание.

Передача ранее санируемого банка АСВ — довольно редкое явление. 28 декабря 2024 года было принято решение прекратить участие ПСБ в финансовом оздоровлении Мособлбанка (см. “Ъ” от 4 сентября 2025 года). И это можно считать мягким вариантом, потому что у банка «Таврический», оздоровлением которого занимался банк МФК, в сентябре 2025 года ЦБ отозвал лицензию. Аналогичным образом регулятор поступил и с банком «Советский» в июле 2018 года, который до этого санировал банк АВБ.

Эксперты отмечают, что неисполнение норматива Н20.0, отражающего общую достаточность капитала банковской группы, является серьезным нарушением, поскольку этот норматив является одним из ключевых обязательных показателей.

«За несоблюдение этого норматива, как правило, ЦБ вводит меры надзорного реагирования: сначала — предписание, затем — ограничение операций»,— поясняет господин Жарский. По его словам, передача санации ИТБ от ТКБ в АСВ связана с затяжным характером оздоровления — процесс занял почти десять лет, были вложены значительные средства, но это не помогло стабилизировать капитал.

Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец предполагает, что регулятор не применяет в отношении ТКБ соответствующих мер «как раз с учетом санации ИТБ и передача его АСВ — это один из путей урегулирования этого нарушения». «Завершение передачи ИТБ АСВ однозначно поможет ТКБ исправить норматив Н20.0, поскольку проблема именно в консолидированном расчете группы»,— говорит Дмитрий Жарский. По его словам, для ТКБ это наилучший способ нормализовать нормативы достаточности капитала без докапитализации.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева