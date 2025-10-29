Розничный портфель ушел оптом

“Ъ” стали известны детали недавней передачи Агентству по страхованию вкладов (АСВ) санируемого Инвестторгбанка (ИТБ). Транскапиталбанк (ТКБ), проводивший санацию ИТБ почти десять лет, выкупил весь его розничный кредитный портфель на сумму 22,5 млрд руб. По оценке экспертов, эта сделка могла обойтись в треть номинальной стоимости портфеля. В дополнение к этому ТКБ переводит к себе вкладчиков Инвестторгбанка, хотя и менее быстрыми темпами, так как, в отличие от кредитов, портфель депозитов выкупить оптом нельзя. Эксперты не исключают, что АСВ поставило выкуп розничного портфеля ИТБ как условие передачи этой кредитной организации.

Согласно отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ, в сентябре 2025 года портфель розничных кредитов Инвестторгбанка сократился с почти 23 млрд руб. до 0,5 млрд руб. За тот же период портфель розничных кредитов Транскапиталбанка вырос более чем на 28 млрд руб. (на 75% по сравнению с августом). До последнего времени ТКБ проводил финансовое оздоровление ИТБ, однако 29 августа Банк России принял решение прекратить его участие в санации и передать Агентству по страхованию вкладов. На сайте Инвестторгбанка сообщалось, что ТКБ обеспечит развитие бизнеса и обслуживание клиентов во всех регионах присутствия ИТБ. «Действующим клиентам Инвестторгбанка будет предоставлена возможность перехода на обслуживание в ТКБ на комфортных условиях»,— отмечалось в сообщении.

В ТКБ подтвердили “Ъ”, что в соответствии с утвержденными изменениями в план участия АСВ произвело выкуп всего работающего кредитного портфеля физлиц ИТБ. В банке отметили, что также предлагают вкладчикам ИТБ переходить к нему на обслуживание. По данным отчетности, за сентябрь 2025 года объем срочных вкладов (без учета накопительных счетов) сократился на 13,5 млрд руб., до 36,8 млрд руб., у ТКБ объем вкладов вырос на 6,6 млрд руб., до 120,4 млрд руб. «Основная часть прироста вкладов является следствием перехода вкладчиков из ИТБ»,— сообщили в ТКБ. Если ТКБ удастся получить весь объем срочных депозитов санируемого банка, то его портфель увеличится более чем на 30%. В АСВ не комментируют ситуацию.

Транскапиталбанк проводил финансовое оздоровление Инвестторгбанка почти десять лет, с октября 2015 года. Общий объем финансирования, которое банк получил от АСВ в рамках процедуры санации, составил 72,4 млрд руб., говорилось в отчетности ТКБ по МСФО за первое полугодие 2025 года. Всего было выдано семь траншей со ставкой 0,51% годовых и сроком погашения 27 декабря 2030 года. По данным российской отчетности, на 1 июля 2025 года активы ТКБ составляли 351,8 млрд руб., капитал — 39,7 млрд руб., активы ИТБ — 170,4 млрд руб., капитал — минус 26,7 млрд руб.

Как отмечают эксперты, перевод кредитного портфеля заметно проще, поскольку его можно передать по договору цессии. «Портфель розничных кредитов, вероятно, был выкуплен за треть его номинальной стоимости, и ТКБ это сделал вынужденно, по договоренности с АСВ, это было сделано не сразу, потому что наверняка качество этого портфеля тоже оставляет желать лучшего»,— считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Однако с переводом средств вкладчиков все сложнее, так как клиентов приходится убеждать, чтобы они поменяли банк. Тем не менее начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что это стратегически обоснованный шаг для ТКБ, потому что для него эти вкладчики потенциально более ценны, чем новые клиенты с открытого рынка. «Предлагая плавный перевод, ТКБ быстро увеличит свою стабильную базу розничных депозитов, которая для любого банка важнейший источник финансирования»,— поясняет он. Кроме того, по словам господина Абелева, это вполне согласуется с широкой стратегией ТКБ о расширении розничного бизнеса. В свою очередь, Дмитрий Жарский считает, что забрать вкладчиков — это почти беспроигрышный вариант, поскольку дополнительная ликвидность в условиях высокой ключевой ставки необходима банкам в том числе для поддержания норматива ликвидности.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева